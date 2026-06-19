Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sul do Líbano sofre ataque israelense após anúncio de trégua Israel-Hezbollah

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/06/2026 12:27

compartilhe

SIGA

Um ataque israelense atingiu, nesta sexta-feira (19), a cidade de Sejoud, no sul do Líbano, depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, reportou a Agência Nacional de Informação libanesa (NNA).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A agência também noticiou sobrevoos de drones em aldeias próximas a Tiro, a grande cidade do sul do país, e um correspondente da AFP informou ter ouvido disparos de artilharia contínuos na cidade de Nabatieh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lk/amj/dc/pb/dbh/mvv/jc

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra hezbollah ira israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay