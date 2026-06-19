Sul do Líbano sofre ataque israelense após anúncio de trégua Israel-Hezbollah

Um ataque israelense atingiu, nesta sexta-feira (19), a cidade de Sejoud, no sul do Líbano, depois do anúncio de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hezbollah, apoiado pelo Irã, reportou a Agência Nacional de Informação libanesa (NNA).

A agência também noticiou sobrevoos de drones em aldeias próximas a Tiro, a grande cidade do sul do país, e um correspondente da AFP informou ter ouvido disparos de artilharia contínuos na cidade de Nabatieh.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lk/amj/dc/pb/dbh/mvv/jc