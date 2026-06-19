Sem transmissão ao ar livre na Turquia para não prejudicar estudos

Nem área para torcedores nem telão para o Turquia-Paraguai de sábado: as autoridades turcas proibiram a transmissão da partida ao ar livre para não prejudicar estudantes em época de provas, justificam.

Em uma circular enviada aos governadores das 81 províncias do país, o Ministério do Interior determina que não seja transmitida a segunda partida da Turquia neste Mundial para "não distrair o estudo dos candidatos aos exames universitários".

A partida está marcada para sábado, às 6h locais (meia-noite em Brasília).

O primeiro jogo, disputado em 14 de junho às 7h locais, foi acompanhado por multidões em parques ou anfiteatros lotados.

A animação não levou sua equipe à vitória, já que a seleção turca perdeu para a Austrália (2 a 0) em seu retorno a um Mundial 24 anos após sua última participação.

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