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Últimos bombardeios israelenses mataram 47 pessoas no Líbano, segundo governo

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
19/06/2026 11:40

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Bombardeios e ataques aéreos israelenses mataram ao menos 47 pessoas e deixaram 97 feridos no Líbano nesta sexta-feira (19), segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde libanês.

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Um balanço oficial anterior registrava 21 mortos e 39 feridos na noite de quinta-feira (18) para sexta-feira, no sul e no leste do Líbano.

O Ministério da Saúde informou que seu novo balanço corresponde a "intensos ataques israelenses realizados desde a meia-noite até esta tarde".

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lk/cm/san/meb/dbh/lm-jc

Tópicos relacionados:

conflito israel libano

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