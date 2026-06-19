Israel e Hezbollah acordam cessar-fogo no Líbano, diz funcionário dos EUA

Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo, declarou nesta sexta-feira (19) um funcionário do governo dos Estados Unidos, depois que novos confrontos fatais no Líbano aumentaram a pressão por um acordo para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio.

A trégua, que entra em vigor imediatamente, foi negociada por mediadores americanos e cataris após conversas com Israel e Irã, afirmou o funcionário à AFP sob condição de anonimato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/dw/mr/mel/lm/fp