Diplomata do Golfo confirma cessar-fogo entre Israel e Hezbollah
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Um diplomata do Golfo confirmou que uma trégua foi alcançada nesta sexta-feira (19) entre Israel e o Hezbollah, negociada por Catar, Estados Unidos e Irã, depois que ataques mortais no Líbano ameaçaram o acordo entre Washington e Teerã para acabar com a guerra.
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"Hezbollah e Israel concordaram em interromper as hostilidades em um acordo mediado por Catar, Estados Unidos e Irã", disse o diplomata à AFP, sob a condição de anonimato. O cessar-fogo deve entrar em vigor na tarde de sexta-feira, acrescentou o diplomata.
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