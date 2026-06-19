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Diplomata do Golfo confirma cessar-fogo entre Israel e Hezbollah

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AFP
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Repórter
19/06/2026 10:54

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Um diplomata do Golfo confirmou que uma trégua foi alcançada nesta sexta-feira (19) entre Israel e o Hezbollah, negociada por Catar, Estados Unidos e Irã, depois que ataques mortais no Líbano ameaçaram o acordo entre Washington e Teerã para acabar com a guerra.

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"Hezbollah e Israel concordaram em interromper as hostilidades em um acordo mediado por Catar, Estados Unidos e Irã", disse o diplomata à AFP, sob a condição de anonimato. O cessar-fogo deve entrar em vigor na tarde de sexta-feira, acrescentou o diplomata.

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th/dc/dbh/jvb/pb/ahg/fp/lm

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