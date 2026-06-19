Chanceler iraniano acusa Israel de querer 'guerra permanente'
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O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, acusou Israel nesta sexta-feira (19) de desejar uma "guerra permanente", depois que o ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, declarou que "todo o Líbano deve arder", após a morte de quatro soldados israelenses naquele país.
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"Isso não é a diatribe de qualquer genocida lunático. É uma declaração pública feita pelo ministro da Segurança Nacional do regime israelense. O culto genocida à morte, com sede em Tel Aviv, representa uma ameaça para toda a humanidade. Ameaça todos os seres humanos. Seu único interesse é a guerra permanente", afirmou Araghchi no X.
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