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Ministro italiano cancela visita aos EUA após declarações 'ofensivas' atribuídas a Trump

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AFP
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Repórter
19/06/2026 09:09

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O ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani, anunciou nesta sexta-feira (19), no X, que cancelou sua visita aos Estados Unidos, prevista para os dias 21 e 22 de junho, após as "declarações graves e ofensivas" do presidente americano Donald Trump contra a primeira-ministra Giorgia Meloni.

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Em uma entrevista por telefone concedida à emissora de televisão italiana La7, Trump afirmou que Meloni havia "suplicado" para tirar uma foto com ele durante a cúpula do G7 na França, segundo a transcrição da conversa publicada pela emissora, que não divulgou a gravação de áudio original. 

Em resposta a essa publicação, Giorgia Meloni divulgou nesta sexta-feira, no X, um vídeo no qual se declarou "consternada" com as declarações "totalmente inventadas" de Trump. 

"Não entendo por que o presidente dos Estados Unidos se comporta assim com seus próprios aliados; não é, aliás, a primeira vez", declarou. 

"Só posso lamentar que ele não demonstre a mesma determinação em relação aos inimigos do Ocidente, aos inimigos dos Estados Unidos, a dirigentes com os quais, ao contrário, mostra-se muito mais conciliador", acrescentou. 

Em abril, Trump já havia criticado Meloni por recusar envolver o seu país na guerra no Irã, e disse então que havia ficado "surpreso" e decepcionado com sua falta de "coragem". 

Meloni, eleita em outubro de 2022 à frente de um governo de coalizão ultraconservador, vinha sendo até então uma das aliadas mais próximas de Trump no Velho Continente, esforçando-se frequentemente para desempenhar um papel de mediadora entre as posições divergentes dos Estados Unidos e da Europa.

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cmk-dt/jra/pb/pc/jc/lm

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