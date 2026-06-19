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Irã apresentará reclamação à Fifa por 'restrições' impostas à sua seleção

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Repórter
19/06/2026 09:09

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A Federação Iraniana de Futebol (FIF) apresentará uma queixa formal à Fifa devido às "restrições" que são "impostas" à sua seleção na Copa do Mundo de 2026 e que, segundo afirma, a impedem de se preparar para o jogo contra a Bélgica em condições adequadas, anunciou um representante da equipe na quinta-feira (18).

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O Irã, do qual parte da comissão técnica não recebeu vistos para entrar nos Estados Unidos durante o torneio, reclama que só está autorizado a chegar a Los Angeles "um dia antes da partida", em vez de dois, como costumam fazer outras seleções e como havia solicitado. 

Estas "restrições são contrárias ao princípio de igualdade de condições para todas as seleções participantes e correm o risco de prejudicar a preparação", avaliou este dirigente em um comunicado. 

"Consequentemente, a federação expressará oficialmente seu descontentamento e apresentará uma queixa formal à Fifa pelos canais apropriados", acrescentou.

Na segunda-feira, após o empate em 2 a 2 em seu primeiro jogo no torneio, contra a Nova Zelândia, disputado em Los Angeles, o técnico Amir Ghalenoei considerou que sua equipe era "a mais maltratada de toda a Copa do Mundo".

A seleção havia solicitado poder chegar a Los Angeles na sexta-feira, a fim de se preparar para esta partida prevista para o domingo, às 16h00. Mas este "pedido foi novamente rejeitado", segundo o comunicado.

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rfo/raa/ma/yr/fp

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