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E se os homens japoneses também limpassem suas casa e não só os estádio?

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Repórter
19/06/2026 08:11

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As imagens dos torcedores dos Samurais Azuis limpando os estádios da Copa do Mundo antes de deixar os locais renderam elogios, mas uma publicação que viralizou reclama que os homens raramente fazem o mesmo em suas casas no Japão. 

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A Federação Internacional de Futebol (Fifa) celebrou nesta semana na rede social X os "modos impecáveis" dos torcedores japoneses, que recolhiam de forma minuciosa seus resíduos nas arquibancadas após as partidas. 

Imagens de torcedores vestidos de azul se certificando de não deixar lixo se multiplicaram nas redes sociais, mas uma mensagem que viralizou no X relativizou essas ações. 

"Os homens japoneses estão entre aqueles que menos tempo dedicam às tarefas domésticas em todo o mundo", afirma a publicação, que já soma 1,9 milhão de visualizações. 

"Façam isso em casa também", acrescenta o texto, acompanhado de uma ilustração satírica em que um torcedor limpa orgulhosamente o estádio, mas, em casa, se joga no sofá, indiferente a uma pilha de roupa e a uma mulher lavando a louça. 

Segundo dados de 2021 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), os homens japoneses participam muito menos das tarefas domésticas. 

As mulheres dedicam 5,5 vezes mais tempo que eles a "trabalho não remunerado", como fazer compras, limpar a casa ou cuidar dos filhos. 

Essa diferença é muito maior do que em países como Reino Unido, França ou Estados Unidos, onde as mulheres passam, respectivamente, 1,8, 1,7 e 1,6 vezes mais tempo que os homens realizando tarefas domésticas. 

Os defensores da iniciativa de limpar o estádio a apresentam como uma prova do altruísmo cultural japonês, mas há também quem veja esse gesto como uma encenação. 

Nas redes sociais, as opiniões estão divididas. 

"As mulheres que sofrem com maridos que nunca limpam deveriam vesti-los também em casa com as camisas da seleção", opina uma internauta. "É uma generalização exagerada: nem todos os homens japoneses são assim", diz outro usuário. 

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tmo/stu/ami/eba/cpy/dam/meb/jc/fp

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