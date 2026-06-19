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Bombardeios de drones russos contra navios civis no Mar Negro deixam um morto

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AFP
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Repórter
19/06/2026 06:17

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Drones russos atacaram dois barcos civis no Mar Negro na noite de quinta-feira (18), ações que deixaram um morto e cinco feridos, anunciaram as autoridades ucranianas nesta sexta-feira (19).

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"Após um ataque com drones russos contra embarcações civis no Mar Negro, um tripulante de um navio com bandeira panamenha morreu e outros dois marinheiros ficaram feridos, um deles em estado grave", afirmou no Telegram o vice-primeiro-ministro ucraniano, Oleksi Kuleba.

Três marinheiros de outra embarcação, que navegava sob bandeira de São Cristóvão e Névis, também ficaram levemente feridos, acrescentou o vice-premiê.

Os bombardeios ocorreram quando as embarcações "deixavam portos" ucranianos, disse o governador da região de Odessa, Oleg Kiper. Após o ataque, "retomaram a viagem", acrescentou.

A região de Odessa e suas infraestruturas portuárias são alvos frequentes da Rússia desde o início de sua invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A invasão se tornou o pior conflito armado em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial e deixou milhares de mortos nos dois lados.

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bur-mda/ant/lrb/jvb/pc/fp

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