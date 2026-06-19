Irã condiciona discussão com EUA às 'linhas vermelhas' estabelecidas por Teerã

O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou nesta sexta-feira (19) que as negociações com os Estados Unidos continuarão limitadas pelas "linhas vermelhas" de Teerã.

"Como demonstramos ao longo das negociações anteriores, somos firmes no cumprimento das condições e das linhas vermelhas estabelecidas, assim como na defesa dos interesses da nação iraniana", afirmou Ghalibaf em declarações publicadas pela agência de notícias oficial IRNA.

"Se o inimigo busca ser excessivo, nós demonstramos que nossos dedos estão no gatilho e não hesitamos em dar uma resposta esmagadora ao inimigo", acrescentou.

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