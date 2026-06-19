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Três mortos em ataque americano contra barco de supostos narcotraficantes no Pacífico

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AFP
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Repórter
19/06/2026 06:05

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Três homens morreram na quinta-feira (18) em um novo ataque do Exército dos Estados Unidos contra um barco no Oceano Pacífico, no âmbito da campanha de Washington contra supostos narcotraficantes latino-americanos, que já deixou mais de 200 mortos.

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"A inteligência confirmou que a embarcação transitava em rotas do narcotráfico no Pacífico leste e estava envolvida em operações de tráfico de drogas", afirmou em uma publicação na rede social X o Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas operações militares do país na região.

O Exército classificou os três mortos como "narcoterroristas". Também divulgou um vídeo em preto e branco da explosão de um pequeno barco.

Na terça-feira, um homem morreu em um ataque similar. As operações integram a campanha "Lança do Sul", iniciada em setembro de 2025 e que já deixou mais de 200 mortos, segundo um levantamento da AFP.

O governo de Donald Trump não revelou evidências conclusivas de que as embarcações estavam envolvidas no tráfico de narcóticos.

Especialistas e grupos de direitos humanos alertaram que os ataques poderiam ser considerados execuções extrajudiciais.

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jgc/ega/roc/lb/arm/fp

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