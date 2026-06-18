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Rival de Starmer vence eleição crucial no Reino Unido e ameaça liderança do primeiro-ministro

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Repórter
18/06/2026 23:51

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O veterano político trabalhista Andy Burnham venceu, nesta sexta-feira (19), uma eleição suplementar crucial no Reino Unido que, ao lhe garantir um assento no Parlamento, abre caminho para que desafie a liderança do pressionado primeiro-ministro Keir Starmer. 

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Burnham, ex-ministro do governo e prefeito da Grande Manchester desde 2017, derrotou de maneira contundente o candidato do partido de extrema direita Reform UK no distrito eleitoral de Makerfield, no noroeste da Inglaterra. 

O popular político de 56 anos, com uma longa trajetória no governante Partido Trabalhista (centro-esquerda), afirmou, após a divulgação dos resultados, que sua vitória é a “última oportunidade” para mudar esse movimento.

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pdh-jj/mjw/arm/nn/ic

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