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Montella questiona 'caos' de críticas à Turquia antes do jogo contra o Paraguai

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/06/2026 23:17

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O técnico da Turquia, o italiano Vincenzo Montella, pediu "respeito" aos seus jogadores nesta quinta-feira (18), um dia antes da partida decisiva do Grupo D contra o Paraguai na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte. 

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A Turquia estreou no torneio com uma derrota surpreendente por 2 a 0 para a Austrália, o que gerou uma onda de críticas. 

"Eu me sinto turco. Na verdade, me sinto mais turco do que muitas das pessoas que alimentam esse caos", desabafou Montella durante uma coletiva de imprensa no Levi's Stadium, em Santa Clara (região da Baía de São Francisco), palco do jogo desta sexta-feira. 

"Esta equipe conquistou resultados excelentes", afirmou o ex-atacante, acrescentando: "Sentimos que merecemos mais respeito". 

A Turquia chegou às quartas de final da Eurocopa de 2024. 

Montella expressou confiança em seu elenco, afirmando: "Não há necessidade de estragar tudo simplesmente porque perdemos uma partida". 

Sobre o Paraguai, o técnico da Turquia destacou que se trata de "uma equipe fisicamente muito forte". 

O Paraguai sofreu uma dura derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos em seu retorno à Copa do Mundo após uma ausência de dezesseis anos. Sua última participação havia sido na Copa da África do Sul, em 2010.

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erc/ma/aam

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