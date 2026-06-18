Vance não viaja na noite desta quinta para Suíça para conversas sobre Irã
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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, adiou uma viagem à Suíça para conversas originalmente previstas para sexta-feira (19), destinadas a discutir os próximos passos no acordo entre Washington e Teerã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, informou a Casa Branca.
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Vance afirmou mais cedo que o prazo de 60 dias para o acordo de paz definitivo entre os Estados Unidos e o Irã começava a contar a partir desta quinta-feira. “A logística dessas negociações nunca foi simples nem previsível.
Por ora, o vice-presidente não partirá esta noite”, disse um porta-voz da Casa Branca nesta quinta. “Esperamos iniciar as conversas técnicas o quanto antes”, acrescentou.
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