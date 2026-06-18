Messi participa de treino da Argentina em Kansas City

Lionel Messi entrou em campo ao lado de seus companheiros da seleção argentina para o treino da tarde desta quinta-feira (18), em Kansas City, poucas horas após surgirem notícias sobre problemas de saúde de seu pai.

Nesta quinta, a família Messi divulgou um comunicado em resposta a rumores que circulavam na Argentina sobre uma piora significativa no estado de saúde de Jorge Messi, de 68 anos.

No comunicado, a família confirmou que o pai do craque argentino está "lidando com um problema de saúde" e sob cuidados médicos, embora apresente sinais de melhora.

"Ele está atualmente sob acompanhamento médico, em recuperação e evoluindo de forma favorável, dadas as circunstâncias", informou a nota, sem fornecer detalhes sobre a doença específica.

Em meio a essa preocupação, Messi participou do treino da 'Albiceleste', que teve início às 18h, no horário local (20h de Brasília) nas instalações do Sporting Kansas City, equipe da MLS.

'La Pulga' entrou em campo ao lado de alguns companheiros, conversando com seu amigo inseparável Rodrigo De Paul, para uma sessão de treino antes da segunda partida da Argentina no Grupo J da Copa do Mundo de 2026, marcada para segunda-feira contra a Áustria, em Arlington, perto de Dallas, no Texas.

As dezenas de jornalistas presentes puderam acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do treino, e não houve previsão de declarações de jogadores ou da comissão técnica, mantendo-se as mesmas regras em vigor desde que a equipe se reuniu em Kansas City, há uma semana.

As atenções se voltaram para a situação de Jorge Messi, depois que o capitão argentino caiu no choro ao marcar o primeiro de seus três gols na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia na terça-feira, na estreia dos atuais campeões mundiais em Kansas City.

Após a partida, na qual marcou seu primeiro 'hat-trick' em Copas do Mundo e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história do torneio (16 gols), Messi explicou que suas lágrimas se deviam a momentos "difíceis" vividos nos últimos dias, sem dar mais detalhes.

"Foi uma questão alheia ao esporte. Passei por dias difíceis e complicados", disse Messi na zona mista.

Jorge Messi é o agente de seu filho e um de seus principais pilares de apoio. Ele o acompanhou ao longo de sua trajetória no Barcelona, no Paris Saint-Germain e, agora, no Inter Miami.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gbv/ma/aam