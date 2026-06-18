Menina cujo assassinato gerou indignação na França foi estuprada

Uma menina de 11 anos encontrada morta no mês passado após o seu desaparecimento na França foi vítima de estupro, informou nesta quinta-feira (18) uma fonte que citou a autópsia, confirmando as suspeitas.

O caso gerou uma onda de indignação no país. Identificada como Lyhanna, a menina desapareceu em 29 de maio, na cidade de Fleurance, e seu corpo foi encontrado em um silo abandonado quase uma semana depois.

A indignação aumentou quando descobriu-se que o principal suspeito, um homem de 41 anos, pai de uma colega de escola da menina, já havia sido acusado em outras duas ocasiões de estuprar uma menor, mas as investigações foram arquivadas ou interrompidas.

No caso mais recente, registrado em agosto do ano passado, a polícia ainda não havia intimado o suspeito, que morava com a família em uma localidade próxima e havia trabalhado em centros escolares.

Autoridades ainda não divulgaram o resultado do exame para determinar a causa da morte, nem acusaram o suspeito de nenhum outro crime além de sequestro.

O advogado da família, François Roujou de Boubée, pediu privacidade após a divulgação da notícia. Já o presidente Emmanuel Macron disse na semana passada que temia a perda de confiança nas instituições francesas devido às falhas na investigação do principal suspeito.

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