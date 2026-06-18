Fifa muda posicionamento de fotógrafos na Copa após reclamação de Tuchel, diz mídia

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, disse na quarta-feira (17) que um "momento especial foi arruinado" quando ele foi cercado por fotógrafos durante a cerimônia dos hinos na partida contra a Croácia, o jogo de abertura do Grupo L na Copa do Mundo de 2026.

Segundo relatos da BBC e do The Athletic nesta quinta-feira (18), a Fifa modificou suas diretrizes para evitar que o incidente envolvendo o técnico alemão se repita em Dallas, a cidade americana onde Tuchel comandou sua primeira partida num Mundial.

Pelas novas regras, os técnicos poderão se posicionar à esquerda ou à direita dos fotógrafos durante a cerimônia pré-jogo, enquanto os próprios fotógrafos serão realocados para mais perto da linha do meio-campo.

A Fifa não respondeu até o momento aos pedidos de comentários.

Tuchel ficou satisfeito com a vitória por 4 a 2 sobre a seleção croata no estádio do Dallas Cowboys (da NFL), mas manifestou insatisfação com a situação ocorrida antes do início da partida, quando vários fotógrafos se aglomeraram perto do banco de reservas durante a execução dos hinos nacionais.

"Peço encarecidamente à Fifa que mude o posicionamento dos fotógrafos durante o hino nacional, pois não consegui ver a minha equipe", declarou o alemão, acrescentando que aguardava aquele momento com "entusiasmo especial" e que a disposição dos fotojornalistas havia bloqueado sua visão dos jogadores.

"Não consegui ver um único jogador, e isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência hoje [ontem, quarta-feira]", disse o técnico, descrevendo a cena como uma "parede de 50 fotógrafos a meio metro de distância" durante um momento que ele considerava muito significativo.

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