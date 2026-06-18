Tropas estrangeiras terão imunidade em operações de combate ao crime no Equador

As tropas estrangeiras que participarem da luta contra o crime organizado no Equador gozarão de imunidade, segundo um decreto do presidente Daniel Noboa emitido nesta quinta-feira (18).

Noboa declarou em 2024 que seu país está em conflito armado interno, o que lhe permite mobilizar militares nas ruas para combater as facções do narcotráfico que, em sua disputa por poder, transformaram o Equador em um dos países mais perigosos da América Latina.

No novo decreto, o presidente indica que o Equador receberá cooperação militar de países aliados que atuarão junto às Forças Armadas equatorianas nas áreas mais afetadas pela violência.

"O pessoal estrangeiro dos Estados cooperantes que participe das ações executadas no marco do conflito armado interno gozará de imunidade", em conformidade com acordos internacionais, indica o texto.

O combate de Noboa contra o tráfico de drogas conta com o respaldo do governo dos Estados Unidos sob Donald Trump.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais ao lado dos ministros da Defesa e do Interior, Noboa disse que o novo decreto é produto de sua visita aos Estados Unidos na semana passada, quando se reuniu com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o assessor de Segurança Nacional, Stephen Miller.

"Esta medida é resultado de meses de trabalho, especialmente durante nossa última reunião no Pentágono. A partir de hoje, os narcoterroristas enfrentarão um Equador mais forte, mais preparado e que já não luta sozinho", assegurou.

Organizações de direitos humanos criticam a política de linha dura de Noboa e denunciam abusos de força e desaparecimentos pelas mãos das forças de segurança.

Transitam pelo território equatoriano 70% da cocaína de seus vizinhos Colômbia e Peru, principais produtores mundiais dessa droga. O narcotráfico transformou o país em um dos mais violentos da América Latina, com 51 assassinatos para cada 100 mil habitantes, segundo o Insight Crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sp/pld/ad/ic/am