Chivu renova como técnico da Inter de Milão até 2028.

A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira (18) a renovação do contrato do técnico romeno Cristian Chivu, que em sua primeira temporada à frente da equipe conquistou o Campeonato Italiano e a Copa da Itália.

Segundo o jornal esportivo La Gazzetta dello Sport, o novo vínculo garante a Chivu um aumento salarial de 50%, passando a ganhar 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões na cotação atual) por ano.

Seu contrato anterior ia até junho de 2027.

Chivu foi contratado há um ano para suceder o italiano Simone Inzaghi, que deixou a Inter para dirigir o Al-Hilal, da Arábia Saudita, logo após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain por 5 a 0.

A aposta no romeno de 45 anos gerou desconfiança, já que sua única experiência como treinador profissional havia sido uma passagem de 13 jogos pelo Parma.

Mas Chivu é um grande conhecedor da Inter: foi um dos integrantes do elenco que conquistou a histórica 'tríplice coroa' sob o comando de José Mourinho na temporada 2009/2010: Serie A-Copa da Itália-Liga dos Campeões.

De 2018 a 2024, também trabalhou como treinador nas categorias de base do clube lombardo.

"Ele trouxe uma nova energia", comentou recentemente o capitão e artilheiro da Inter, o atacante argentino Lautaro Martínez.

Na última temporada, a Inter conquistou o Campeonato Italiano pela 21ª vez em sua história. E com uma campanha convincente, terminando 11 pontos à frente do Napoli.

Chivu também foi eleito o melhor técnico da temporada 2025–2026 da Serie A.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/dr/iga/cb/aam