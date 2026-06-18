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Zverev confirma favoritismo contra Hanfmann e via às quartas do ATP 500 de Halle

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/06/2026 16:21

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O tenista alemão Alexander Zverev, que no início do mês conquistou seu primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, se classificou para as quartas de final do ATP 500 de Halle nesta quinta-feira (18).

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O número 3 do mundo e principal cabeça de chave se garantiu nas quartas em Halle com a vitória sobre seu compatriota Yannick Hanfmann (N.59) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em uma hora e 20 minutos.

Seu próximo adversário será o belga Raphaël Collignon (N.51), que  eliminou o italiano Mattia Bellucci (N.74) em três sets (4-6, 6-4 e 6-3).

Zverev, que busca seu primeiro título no circuito jogando na grama, se mostrou muito sólido no saque.

Do outro lado da chave, os americanos Ben Shelton (N.5) e Taylor Fritz (N.9), que se enfrentaram no último domingo na final do ATP 250 de Stuttgart - com vitória de Shelton -, estarão novamente frente a frente por uma vaga nas semifinais em Halle.

Nesta quinta-feira, Shelton emendou sua sexta vitória em seis jogos na grama nesta temporada, derrotando seu compatriota Ethan Quinn (N.66) por 2 sets a 1 (6-3, 5-7 e 6-4), enquanto Fritz teve menos trabalho para despachar o húngaro Fabian Marozsan (N.61º), com parciais de 6-2 e 6-4.

-- ATP 500 de Halle

- Simples masculino - Segunda rodada:

Alexander Zverev (ALE) x Yannick Hanfmann (ALE) 6-3, 7-6 (7/4)

Raphaël Collignon (BEL) x Mattia Bellucci (ITA) 4-6, 6-4, 6-3

Ben Shelton (EUA) x Ethan Quinn (EUA) 6-4, 5-7, 6-4

Taylor Fritz (USA) x Fabian Marozsan (HUN) 6-2, 6-4

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tba/dr/iga/cb

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