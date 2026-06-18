Técnico do tetra, Carlos Alberto Parreira está internado em UTI

O ex-técnico Carlos Alberto Parreira, campeão do mundo como treinador da Seleção Brasileira nos Estados Unidos em 1994, está sob cuidados intensivos e respira com a ajuda de aparelhos, informou nesta quinta-feira (18) o hospital onde está internado no Rio de Janeiro.

Com 83 anos, Parreira foi diagnosticado com câncer em 2023 e foi hospitalizado na quarta-feira.

O ex-treinador "está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com um quadro de inflamação pulmonar e respira com auxílio de aparelhos", informou o Hospital Samaritano em um boletim médico.

"O paciente encontra-se estável, sem previsão de alta para o quarto. A família agradece as manifestações de apoio", acrescentou.

Parreira conquistou o quarto dos cinco títulos mundiais do Brasil tendo Romário e Bebeto como grandes destaques.

Ele detém o recorde de seis participações como treinador em Copas do Mundo, à frente do Kuwait na Espanha em 1982, dos Emirados Árabes Unidos na Itália em 1990, do Brasil nos Estados Unidos em 1994 e na Alemanha em 2006, da Arábia Saudita na França em 1998 e da seleção anfitriã na África do Sul em 2010.

Parreira enfrenta um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer no sistema linfático.

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