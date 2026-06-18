Oito países de maioria muçulmana culpam Israel por incêndios em mesquitas na Cisjordânia

Oito países de maioria muçulmana responsabilizaram nesta quinta-feira (18) Israel pelos ataques incendiários contra duas mesquitas na Cisjordânia que, segundo autoridades palestinas, foram iniciados por colonos israelenses.

Os ministros das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Catar, Indonésia, Paquistão, Egito e Turquia condenaram "a contínua e crescente violência dos colonos [israelenses] contra os palestinos na Cisjordânia ocupada", em referência às mesquitas incendiadas na quarta-feira.

"Os ministros responsabilizam Israel — como potência ocupante — por esses ataques", afirmaram em uma declaração conjunta.

Segundo os prefeitos locais, um grupo de colonos israelenses incendiou mesquitas nas aldeias cisjordanas de Jiljiliya, ao norte de Ramallah, e na vizinha Mazari an-Nubani. Jornalistas da AFP presentes em um dos locais observaram muros chamuscados e pichações.

O Exército israelense confirmou o incêndio e as pichações nas mesquitas, mas não identificou os autores.

Os jornalistas da AFP que visitaram uma das mesquitas incendiadas viram inscrições em hebraico pintadas nas paredes.

Algumas delas diziam "vingança" e "olá, da parte da Juventude das Colinas".

A Juventude das Colinas é um grupo de israelenses na Cisjordânia acusado de praticar violência contra palestinos que buscam expulsar de áreas que pretendem ocupar.

Os incidentes ocorreram em um período de aumento dos ataques de colonos contra comunidades palestinas na Cisjordânia ocupada por Israel desde o início da guerra em Gaza, em 2023.

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