Famoso carvalho de Robin Hood teria morrido, dizem especialistas

Um antigo carvalho da floresta de Sherwood, no norte da Inglaterra, que segundo a lenda serviu de refúgio ao fora da lei e herói Robin Hood, parece ter morrido, anunciou nesta quinta-feira (18) o órgão responsável por sua conservação.

Foi nessa floresta que, segundo a lenda, Robin Hood roubava dos ricos para ajudar os pobres.

Também se conta que ele conseguiu enganar seu inimigo jurado, o xerife de Nottingham, escondendo-se em uma árvore conhecida como Major Oak.

Trata-se de um dos maiores carvalhos do Reino Unido, com um tronco de 11 metros de circunferência. Segundo estimativas, a árvore teria cerca de 1.200 anos.

No entanto, neste ano o carvalho não produziu folhas e "os especialistas acreditam que morreu", informou a Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), que administra a reserva natural de Nottinghamshire, onde fica a floresta.

É algo "doloroso para todos", declarou Hollie Drake, principal responsável pela floresta de Sherwood.

Segundo a RSPB, o carvalho apresentava recentemente sinais visíveis de deterioração.

A organização atribui a situação, entre outros fatores, à poluição e aos períodos de seca recorde registrados nos últimos cinco anos.

A floresta de Sherwood abriga uma das coleções mais importantes de carvalhos centenários da Europa Ocidental.

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