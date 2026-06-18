Pai de Messi enfrenta problema de saúde e família pede privacidade

O pai de Lionel Messi, Jorge Messi, está "lidando com um problema de saúde" e sob acompanhamento médico com evolução favorável, informou a família do craque argentino nesta quinta-feira (18), após rumores sobre seu estado.

As especulações sobre a saúde do pai de Messi, de 68 anos, se intensificaram depois que o capitão da 'Albiceleste' foi às lágrimas ao marcar o primeiro de seus três gols na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na última terça-feira, na partida de estreia da atual campeã na Copa do Mundo da América do Norte.

"Ele está atualmente sob supervisão médica, recuperando-se e apresentando uma evolução favorável, dadas as suas condições", informou o comunicado da família, que não dá detalhes sobre a doença que acomete Jorge Messi.

Após marcar seu primeiro gol contra os argelinos, Messi se emocionou e, mais tarde, explicou que havia chorado por ter passado por momentos "difíceis" nos últimos dias.

"Foi uma questão de fora do esporte. Passei por dias difíceis e complicados", disse o craque argentino aos repórteres.

Jorge Messi é o agente de seu filho e uma de suas principais fontes de apoio. Ele o acompanhou ao longo de sua trajetória no Barcelona, no Paris Saint-Germain e, agora, no Inter Miami, bem como durante as grandes conquistas com a seleção argentina.

No comunicado, "a família deseja expressar seu profundo mal-estar com a falta de sensibilidade, respeito e escrúpulos com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar".

"Pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade daqueles que a cercam não devem ser objeto de especulação, nem de interesse midiático irresponsável", acrescentou o texto.

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