EUA de Balogun busca nova vitória contra a Austrália na Copa do Mundo

Após apresentar uma das melhores atuações da competição, os Estados Unidos, com seu artilheiro Florian Balogun, buscam sua segunda vitória nesta Copa do Mundo contra a Austrália, sua próxima adversária, nesta sexta-feira (19).

O coanfitrião fez a festa em sua estreia, vencendo o Paraguai por 4 a 1 em Los Angeles, com dois gols do atacante de pais nigerianos, nascido em Nova York.

Para deixar sua classificação às oitavas de final pelo Grupo D bem encaminhada, Balogun e seus companheiros tentarão repetir a dose contra a Austrália, que também chega embalada após a vitória por 2 a 0 sobre a Turquia.

No confronto de sexta, a partir das 16h (horário de Brasília), em Seattle, o autor de dois gols contra o Paraguai estará sob os holofotes, ainda mais devido aos problemas físicos da estrela da equipe, Christian Pulisic.

"Haverá milhões, talvez bilhões de olhares voltados para nós, e será uma grande oportunidade para eu mostrar o meu talento", afirmou recentemente o atacante do Monaco, de 24 anos.

- "Tranquilos" -

"Podemos conquistar coisas fantásticas se os torcedores continuarem assim", disse o técnico Mauricio Pochettino após a goleada na estreia.

Dos três organizadores desta edição, Estados Unidos e México começaram com o pé direito, com vitórias, e o Canadá somou seu primeiro ponto em uma Copa do Mundo, mas foram os americanos que mostraram o melhor futebol.

Pulisic precisou de apenas 45 minutos para ter uma atuação de estrela, antes de ser substituído pelo treinador, um movimento de precaução de Pochettino devido a um incômodo na panturrilha do jogador.

Sergiño Dest, Weston McKennie, Folarin Balogun... todos cumpriram à risca o seu papel. E o técnico argentino pediu cautela: "É só o começo".

Balogun, vivendo sua primeira Copa do Mundo, terá contra a Austrália o desafio pessoal de superar seus concorrentes na briga pela artilharia da edição.

Lionel Messi já saiu na frente com três gols, mas o americano faz parte de um grupo de sete jogadores com dois gols, incluindo o francês Kylian Mbappé, o inglês Harry Kane e o norueguês Erling Haaland.

Embora Pulisic tenha treinado separadamente, seus companheiros acreditam que ele estará à disposição. "Christian vai estar pronto, fiquem tranquilos", disse o meio-campista Tyler Adams à imprensa na segunda-feira.

- "Render mais uma vez" -

A Austrália tem um toque especial em relação a outras de suas participações em Copas. Contra a Turquia, foi uma equipe propositiva e letal, com destaque para Connor Metcalfe e seus jogadores naturalizados de ascendência africana, como Nestory Irankunda e Mohamed Touré.

"Pode ser que tenham sido uma surpresa para muita gente, mas não para o nosso grupo de jogadores nem para a comissão técnica", disse o treinador dos 'Socceroos', o croata Anthony Popovic.

"Tivemos um resultado maravilhoso, mas não queremos fazer agora uma má partida contra os Estados Unidos. Uma boa partida nos dá uma chance" na classificação para a fase seguinte.

"Temos que garantir que teremos um elenco pronto e capaz de render mais uma vez", acrescentou Popovic.

A Austrália só conseguiu passar da primeira fase em duas ocasiões: na Alemanha, em 2006, com figuras como Tim Cahill e Harry Kewell, e no Catar, em 2022.

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