Trump diz que acordo com o Irã significa uma "vitória" para os EUA
compartilheSIGA
O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (18) que o acordo alcançado com o Irã para cessar as hostilidades equivale a uma "vitória" para os Estados Unidos, rejeitando as críticas que recebeu inclusive de membros de seu próprio partido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa! Tudo o que existe para os Estados Unidos é sucesso, preços mais baixos do petróleo e vitória. Olhem para o mercado de ações", disse Trump em sua rede social, Truth Social, onde atribuiu as críticas à oposição democrata.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dk/bgs/mel/mr/am