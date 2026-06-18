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Trump diz que acordo com o Irã significa uma "vitória" para os EUA

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AFP
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Repórter
18/06/2026 14:23

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O presidente Donald Trump afirmou nesta quinta-feira (18) que o acordo alcançado com o Irã para cessar as hostilidades equivale a uma "vitória" para os Estados Unidos, rejeitando as críticas que recebeu inclusive de membros de seu próprio partido.

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"Não há nenhum pagamento de 300 bilhões de dólares ao Irã por parte dos Estados Unidos. Isso é notícia falsa! Tudo o que existe para os Estados Unidos é sucesso, preços mais baixos do petróleo e vitória. Olhem para o mercado de ações", disse Trump em sua rede social, Truth Social, onde atribuiu as críticas à oposição democrata.

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dk/bgs/mel/mr/am

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