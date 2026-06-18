Paris concede cidadania honorária a civis e jornalistas palestinos

A cidade de Paris concedeu, nesta quinta-feira (18), a cidadania honorária a civis e jornalistas palestinos, em um gesto simbólico de reconhecimento ao "sofrimento" desse povo.

"A cidadania honorária não é apenas um símbolo, mas um compromisso com a paz. Estamos estendendo a mão a todo um povo", declarou Emmanuel Grégoire, prefeito da capital francesa, diante do Conselho de Paris e da representante palestina na França, Hala Abu Hasira.

"Reconhecer o sofrimento do povo palestino não apaga de forma alguma o do povo israelense", afirmou Grégoire.

Nesse sentido, ele assegurou que "nunca esqueceremos 7 de outubro de 2023" e lembrou que Paris concedeu anteriormente a cidadania honorária aos reféns do movimento islamista palestino Hamas.

O ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023 provocou a morte de 1.221 israelenses, em sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Isso desencadeou a guerra em Gaza, onde um cessar-fogo em vigor desde outubro interrompeu em grande parte os combates.

A guerra deixou a Faixa de Gaza praticamente em ruínas e mais de 73.000 mortos, em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU.

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