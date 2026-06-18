Vinícius Júnior, a arma de Ancelotti na busca pelo hexa

Em meio às dúvidas quanto às chances da conquista do hexa na Copa do Mundo de 2026, o técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, pode contar com Vinícius Júnior, que já foi herói no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia do Brasil no torneio.

Nesta sexta-feira (19), contra o Haiti, na Filadélfia, o atacante do Real Madrid precisará ter uma atuação impecável contra a equipe considerada a mais fraca do Grupo C, a fim de calar as críticas e manter viva a esperança de terminar em primeiro lugar na chave.

Contra os marroquinos, Vini recolocou o Brasil no jogo ao marcar o gol de empate aos 32 minutos do primeiro tempo, seu décimo em 50 jogos com a 'Amarelinha'. Partindo da ponta esquerda, ele cortou para dentro e soltou uma bomba de pé direito, sua marca registrada no Real Madrid.

Eleito o melhor em campo por ter praticamente liderado sozinho o ataque da Seleção contra a grande atuação dos 'Leões do Atlas', o camisa 7 afirmou após a partida que ainda poderia melhorar.

"Consegui marcar, mas não estive 100% na parte técnica. Acredito que posso melhorar e ajudar mais o Brasil no ataque", explicou o atacante de 25 anos, que também não se exime de cumprir com suas obrigações defensivas.

- "Vai ter que sofrer" -

"Para você ganhar a Copa do Mundo, você vai ter que sofrer, vai ter que virar jogos e a gente tem que estar preparado para isso", afirmou Vini.

O atacante chega à Copa do Mundo após uma temporada sem títulos pelo Real Madrid, mas voltou a ser um dos pilares do time merengue depois da chegada do técnico Álvaro Arbeloa, em janeiro.

A maior parte de seus 22 gols foi marcada na segunda metade da temporada. No entanto, ele conta com a confiança de Ancelotti, que já o havia comandado no Real e com quem conquistou dois títulos da Liga dos Campeões, em 2022 e 2024.

"É um cara que me conhece como ninguém", afirmou Vini. "Ele sempre me faz me adaptar o mais rápido possível à equipe, me dá a importância que eu preciso e que mereço. E, se Deus quiser, eu posso fazer muito mais por ele".

- Indispensável -

Ancelotti "passa confiança aos jogadores, deixa todos à vontade" para que cada um possa explorar ao máximo seus pontos fortes, disse o jogador no final de 2025.

O italiano, que se tornou uma lenda após conquistar um título em cada uma das cinco principais ligas da Europa, assumiu a Seleção Brasileira em maio do ano passado.

E, embora 'Carletto' tivesse dúvidas consideráveis no início contra o Marrocos - escalando Ibañez e Douglas Santos nas laterais, por exemplo -, ele considera Vini Jr. indispensável devido à sua capacidade de marcar gols.

"Podemos aproveitar um jogador que pode ajudar muito como extremo e também muito bem não como um atacante centralizado, porque não sou bobo, não é uma referência dentro da área, mas para atacar a área com espaço, onde é muito perigoso", explicou Ancelotti em entrevista à revista Placar.

Outra lenda da Seleção, Cafu, afirma que Vini pode ser o homem por trás da sexta estrela, a primeira desde 2002.

"Nessas oito partidas [no caso de chegar à final], Vinícius Júnior tem o que é preciso para mostrar ao mundo inteiro o seu valor e do que é capaz em campo", disse o capitão do penta.

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