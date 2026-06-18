Período de negociações de 60 dias com Irã começou nesta quinta (vice dos EUA)
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O período de 60 dias para as negociações entre os Estados Unidos e o Irã começou nesta quinta-feira (18), após a assinatura do memorando de acordo na véspera, afirmou o vice-presidente americano, JD Vance.
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"Eu diria que o período de 60 dias começou oficialmente hoje", disse Vance durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca.
"O acordo começou ontem", acrescentou, em alusão à assinatura do documento pelos presidentes dos dois países.
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