Neymar está fora do jogo da Seleção contra o Haiti

A estreia de Neymar na Copa do Mundo de 2026 terá que esperar: o atacante não viajará com a delegação da Seleção Brasileira para o jogo de sexta-feira contra o Haiti, informou a CBF nesta quinta (18).

O jogador treinou na quarta-feira pela primeira vez no campo junto com os companheiros, depois de uma lesão muscular na panturrilha direita que o afastou dos gramados há um mês.

Na semana passada, o técnico Carlo Ancelotti esperava contar com o camisa 10 para o duelo com os haitianos na Filadélfia, válido pela segunda rodada do Grupo C do Mundial.

Mas Ancelotti e sua comissão não querem forçar um retorno precoce que possa afetar sua presença nas fases decisivas.

Neymar "ficará em Nova Jersey para otimizar a fase final do seu processo de recuperação", informou a CBF em uma nota à imprensa.

Contra o Haiti, em teoria a seleção mais fraca do grupo, o Brasil espera se recuperar depois do empate em 1 a 1 com o Marrocos em sua estreia na Copa, no sábado passado.

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