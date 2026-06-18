Mais de 200 mortos por ebola na RD Congo quase um mês após início da epidemia
compartilheSIGA
Mais de 200 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo (RDC), pouco mais de um mês após a declaração da epidemia, informou nesta quinta-feira (18) a agência de saúde da União Africana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC) registrou que 202 pessoas morreram em consequência do vírus, de um total de 875 casos confirmados, o que representa uma taxa de mortalidade de 23%.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dyg/er/an/meb/fp/jc