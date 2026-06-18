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Mais de 200 mortos por ebola na RD Congo quase um mês após início da epidemia

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AFP
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Repórter
18/06/2026 11:13

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Mais de 200 pessoas morreram vítimas de ebola na República Democrática do Congo (RDC), pouco mais de um mês após a declaração da epidemia, informou nesta quinta-feira (18) a agência de saúde da União Africana.

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O Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (Africa CDC) registrou que 202 pessoas morreram em consequência do vírus, de um total de 875 casos confirmados, o que representa uma taxa de mortalidade de 23%.

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dyg/er/an/meb/fp/jc

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