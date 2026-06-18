PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA FUTEBOL: Acompanhamento das partidas da Copa do Mundo de 2026

GUERRA ORIENTE MÉDIO: EUA e Irã começarão a negociar aplicação do acordo na sexta-feira

RÚSSIA CONFLITO UCRÂNIA: Ucrânia incendeia refinaria em maior ataque contra Moscou em dois anos

=== COPA FUTEBOL ===

LOS ANGELES:

Cristiano, Lamine... Não há tempo para lamentações na Copa do Mundo

Ao fim da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, sem dúvidas as grandes decepções foram Espanha e Portugal, que, além de jogarem mal, não conseguiram passar do empate com Cabo Verde e a República Democrática do Congo.

(Fbl Mundial 2026 WC América do Norte Copa, 640 palavras, já transmitida)

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HOUSTON:

Cristiano Ronaldo, uma estrela ofuscada pelo brilho de Messi

Durante anos, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo foram arquirrivais no futebol e disputavam, acirradamente, as Bolas de Ouro. Na Copa do Mundo de 2026, o primeiro confronto à distância entre ambos foi vencido com autoridade e quase sem pestanejar pelo argentino.

(Fbl POR Mundial 2026 GrupoK COD WC América do Norte Copa)

NUSEIRAT:

Copa do Mundo lança um raio de luz em meio à escuridão em Gaza

Um telão chama a atenção em um mercado escuro, um raro ponto de luz na Faixa de Gaza, que há meses enfrenta escassez de eletricidade.

(Gaza fbl conflito Palestinos 2026 Mundial Israel WC, 470 palavras, já transmitida)

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=== GUERRA ORIENTE MÉDIO ===

TEERÃ:

EUA e Irã começarão a negociar aplicação do acordo na sexta-feira

Estados Unidos e Irã devem iniciar, na Suíça, na sexta-feira (19), as "primeiras negociações" sobre a aplicação do acordo que seus presidentes assinaram eletronicamente para acabar com a guerra, confirmou nesta quinta-feira (18) o Ministério das Relações Exteriores do país europeu.

(EUA Irã paz guerra Israel nuclear, 870 palavras, já transmitida)

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=== RÚSSIA CONFLITO UCRÂNIA ===

MOSCOU:

Ucrânia incendeia refinaria em maior ataque contra Moscou em dois anos

A Ucrânia lançou nesta quinta-feira (18) o maior ataque com drones contra Moscou dos últimos dois anos, o que provocou incêndios na capital da Rússia e em suas imediações e perturbou as operações dos principais aeroportos, com centenas de voos atrasados.

(Rússia conflito Ucrânia, 780 palavras, já transmitida)

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== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

HAVANA:

Partido Comunista de Cuba aprova reformas para maior economia de mercado

O Partido Comunista de Cuba (PCC) aprovou na quarta-feira (17) um pacote de reformas econômicas destinadas a ampliar a economia de mercado, em meio à severa crise que a ilha atravessa sob pressão dos Estados Unidos.

(Cuba EUA reformas economia, 480 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Julgamento de escândalo de corrupção na Venezuela avança sob denúncias de abusos

O julgamento de um dos maiores escândalos de corrupção da história recente da Venezuela, envolvendo o ex-ministro do Petróleo Tareck El Aissami, antigo aliado de Nicolás Maduro, avança sob denúncias de abusos, segundo familiares e advogados.

(Venezuela justiça corrupção prisioneiros)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Secretário de Defesa anuncia reavaliação da presença militar dos Estados Unidos na Europa

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou nesta quinta-feira (18), na sede da Otan, uma reavaliação da presença militar americana na Europa, em meio às pressões de Washington para que os aliados assumam a própria defesa.

(EUA Rússia OTAN armamento defesa, 560 palavras, já transmitida)

ASHTON-IN-MAKERFIELD:

Eleição no norte da Inglaterra pode ser decisiva para o futuro de Starmer

Andy Burnham, prefeito da Grande Manchester e principal rival do primeiro-ministro Keir Starmer dentro do Partido Trabalhista, tentará nesta quinta-feira (18) ser eleito deputado. Para desafiar o chefe de Governo, cuja liderança é questionada dentro da legenda, ele precisa conquistar uma cadeira no Parlamento britânico.

(GB eleições política, 580 palavras, já transmitida)

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Redação: deskrio@afp.com