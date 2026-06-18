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PF investiga aliado de Lula por suspeitas ligadas ao Banco Master

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Repórter
18/06/2026 10:27

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A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (18) uma operação contra o senador Jaques Wagner, importante aliado do presidente Lula e líder do governo no Senado, por supostas irregularidades ligadas ao escândalo do Banco Master, disse uma fonte à AFP. 

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A PF anunciou que cumpre 18 mandados de busca e apreensão em três estados, como parte de uma investigação relacionada ao liquidado banco e supostos laços entre seu proprietário e figuras dos poderes públicos. 

Wagner é um dos alvos da operação, disse uma fonte da polícia à AFP. 

Em comunicado, a instituição informou que investiga "para apurar a eventual participação de agente público em esquema de irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional". 

O caso começou em novembro, com a liquidação por insolvência do Banco Master, com mais de 7 bilhões de dólares em dívidas (35,4 bilhões de reais, na cotação atual) a cerca de 800 mil investidores (ressarcidos por um fundo garantidor de créditos). 

Logo se desdobrou em uma investigação que aponta para vínculos suspeitos entre o banqueiro Daniel Vorcaro e figuras dos poderes públicos. Vorcaro foi preso em março, meses antes das eleições gerais de outubro. 

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato da extrema direita à Presidência, é questionado por ter negociado com o banqueiro. 

Segundo áudios divulgados pela imprensa, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu dinheiro a Vorcaro para um filme sobre seu pai, produzido nos Estados Unidos e protagonizado pelo ator Jim Caviezel. 

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que admitiu ter se reunido com o banqueiro em 2024, prometeu que o caso será investigado até as últimas consequências.

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rsr/mel/jc

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