Rússia entrega mais de 500 cadáveres à Ucrânia

A Rússia entregou 522 cadáveres, principalmente de combatentes mortos, à Ucrânia, informou Kiev nesta quinta-feira (18).

Desde o início da invasão russa à Ucrânia, há mais de quatro anos, as trocas de prisioneiros e de corpos de combatentes estão entre os raros pontos de cooperação entre Moscou e Kiev.

"Foram devolvidos à Ucrânia os corpos de 522 pessoas falecidas. Segundo a parte russa, os corpos pertencem a cidadãos ucranianos, em particular combatentes", informou o centro ucraniano responsável pelos prisioneiros de guerra.

Os falecidos ainda serão identificados, segundo um comunicado.

A Ucrânia, por sua vez, entregou 33 corpos à Rússia, segundo o deputado russo Shamsail Saraliev, membro do grupo de coordenação parlamentar sobre o conflito. Kiev não se pronunciou a respeito.

A troca anterior de corpos aconteceu em meados de maio, quando Kiev informou ter recebido 528 corpos entregues por Moscou. Também houve trocas de prisioneiros em maio e junho: primeiro 205 e depois 185 prisioneiros de cada lado.

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