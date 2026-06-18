Real Madrid contrata zagueiro francês Ibrahima Konaté

O Real Madrid anunciou, nesta quinta-feira (18), a contratação do zagueiro francês Ibrahima Konaté, que estava sem clube desde o fim de seu contrato com o Liverpool e assinou com o clube espanhol até 2030.

Aos 27 anos, Konaté é o terceiro reforço da equipe merengue, que anunciou nesta semana o português Bernardo Silva e o lateral espanhol Marc Cucurella, todos representando suas respectivas seleções na Copa do Mundo de 2026.

Soma-se, ainda, a contratação do treinador português José Mourinho, uma movimentação que busca pôr fim a dois anos sem títulos.

Konaté vestirá a camisa do Real Madrid após passagens pelo Sochaux, RB Leipzig e Liverpool nas últimas cinco temporadas.

Desde que chegou a Anfield em 2021, disputou 183 partidas pelos 'Reds', conquistando, sob o comando do alemão Jürgen Klopp, a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra em sua primeira temporada, mas derrotado na final da Liga dos Campeões pelo Real Madrid.

O francês também venceu o Campeonato Inglês em 2025, já com o holandês Arne Slot como técnico, antes de uma última temporada complicada, na qual a equipe inglesa garantiu apenas na rodada final a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Com 28 jogos pela seleção francesa, Konaté é um dos 26 jogadores convocados pelo técnico Didier Deschamps para disputar a Copa do Mundo da América do Norte, mas não participou da estreia dos 'Bleus' contra Senegal (vitória por 3 a 1).

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