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França enfrenta onda de calor e autoriza banho nos canais de Paris

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Repórter
18/06/2026 08:15

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A França vive nesta quinta-feira (18) uma nova onda de calor, que obrigou à suspensão de trens e aulas e levou à autorização de banho nos canais de Paris. No domingo, são esperadas temperaturas de até 40ºC. 

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Este segundo episódio de calor incomumente intenso deste ano já registrou temperaturas de 37ºC na quarta-feira. Em maio, foram batidos recordes de calor na metade do país durante uma semana sufocante. 

As autoridades decretaram alerta laranja, o segundo nível mais elevado, por onda de calor no centro-leste do país e na região de Paris, e recomendaram beber muita água, vestir roupas leves e não sair nas horas de temperaturas mais altas. 

O serviço meteorológico Météo France alerta que o pico de calor pode ser atingido no domingo ou na segunda-feira, com até 40ºC, impulsionado pelo solstício de verão, que alonga as horas de sol. 

Estudos e instituições científicas concordam que as ondas de calor na Europa são cada vez mais frequentes como consequência da mudança climática. 

A Météo France indica que, das 51 registradas na França desde 1947, 34 ocorreram a partir do ano 2000 e 26 desde 2011. 

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burs-tjc/avl/jc/fp

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