Israel rompe contato com chefe da diplomacia da UE por comentários sobre 'Apartheid'

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunciou nesta quinta-feira (18) que rompeu o contato com a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, por supostamente comparar o país ao regime de Apartheid que já governou a África do Sul.

"Recentemente, foi divulgado que, durante sua visita ao México, ela comparou Israel ao regime racista de Apartheid que existiu na África do Sul", escreveu Saar no X.

"Portanto, como ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel, não tenho outra alternativa senão romper todos os contatos com Kallas até que ela se retrate da calúnia de sangue que dirigiu contra o único Estado judeu do mundo, que também é a única democracia no Oriente Médio", afirmou.

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