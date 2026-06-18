Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel rompe contato com chefe da diplomacia da UE por comentários sobre 'Apartheid'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
18/06/2026 08:03

compartilhe

SIGA

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunciou nesta quinta-feira (18) que rompeu o contato com a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, por supostamente comparar o país ao regime de Apartheid que já governou a África do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Recentemente, foi divulgado que, durante sua visita ao México, ela comparou Israel ao regime racista de Apartheid que existiu na África do Sul", escreveu Saar no X.

"Portanto, como ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel, não tenho outra alternativa senão romper todos os contatos com Kallas até que ela se retrate da calúnia de sangue que dirigiu contra o único Estado judeu do mundo, que também é a única democracia no Oriente Médio", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ha-jd/acc/axn/mmy/pc/fp-jc

Tópicos relacionados:

apartheid diplomacia israel ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay