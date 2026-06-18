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Duas agências da ONU pedem financiamento adicional para prevenir efeitos do El Niño

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Repórter
18/06/2026 07:53

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Duas agências da ONU lançaram nesta quinta-feira (18) um apelo conjunto para obter ajuda adicional a fim de prevenir as consequências do fenômeno climático El Niño, que pode ser particularmente intenso no fim deste ano. 

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Esse fenômeno climático natural eleva as temperaturas das águas superficiais do centro e do leste do Pacífico equatorial, provocando secas, inundações e temperaturas recordes em todo o mundo. 

Segundo as previsões dos especialistas, até o fim deste ano pode se tornar um dos mais intensos já registrados. 

Em um comunicado conjunto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas alertam para as possíveis consequências em algumas regiões da África, Ásia, Pacífico, América Latina e Caribe. 

"A experiência demonstra sistematicamente que agir de forma antecipada é mais eficaz e menos custoso do que intervir quando a crise já se agravou", disse Beth Bechdol, diretora-geral adjunta da FAO. 

As agências dispõem de recursos para assistir 1,2 milhão de pessoas, mas estimam que são necessários 167 milhões de dólares (845 milhões de reais) adicionais para ampliar a ajuda a mais 7,6 milhões de beneficiários, em um total de 22 países de alto risco. 

As intervenções previstas incluem ajuda em dinheiro, distribuição de sementes resistentes à seca e às inundações, proteção do gado e sistemas de alerta precoce, entre outras medidas.

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cmk/jra/eba/pc/mmy/jc/fp

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