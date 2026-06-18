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Suíça confirma negociações na sexta-feira sobre aplicação do acordo EUA-Irã

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Repórter
18/06/2026 06:53

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O Ministério das Relações Exteriores da Suíça confirmou nesta quinta-feira (18) a realização das "primeiras negociações" na sexta-feira, perto de Lucerna, sobre a aplicação do protocolo de acordo assinado por Estados Unidos e Irã.

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"Continua previsto que Estados Unidos e Irã, assim como os mediadores, Paquistão e Catar, se reunirão amanhã (sexta-feira) em Bürgenstock para as primeiras negociações sobre a aplicação do acordo", anunciou o ministério.

O encontro foi anunciado na terça-feira e acontecerá em um hotel de luxo em Bürgenstock, uma região montanhosa na região central do país.

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ag/nl/avl/arm/fp

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