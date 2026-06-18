Pablo Picasso e David Hockney, estrelas de vendas na Art Basel

A Art Basel, a feira de arte da cidade suíça da Basileia, começou nesta semana em grande estilo, com grandes vendas anunciadas, apesar das tensões geopolíticas e econômicas no mundo.

Obras do espanhol Pablo Picasso e do britânico David Hockney dominaram as vendas nos primeiros dias da mostra, que é um dos principais momentos do ano para a venda de arte contemporânea.

A Art Basel abre suas portas ao público nesta quinta-feira (18), após dois dias reservados a colecionadores ricos que frequentam o evento em busca de peças excepcionais.

Uma tela de Picasso com o título "O pintor e a modelo em uma paisagem" (1963) foi vendida por 35 milhões de dólares (178 milhões de reais) pela galeria Hauser & Wirth, de Zurique.

Outra obra de Picasso foi vendida por uma quantia entre 6 e 6,5 milhões de dólares (30 e 33 milhões de reais) pela galeria francesa Almine Rech, segundo os organizadores da feira.

A galeria americana Gray vendeu uma tela de Hockney, que faleceu na semana passada aos 88 anos, por 8,5 milhões de dólares (43 milhões de reais).

"O ambiente é eletrizante", celebrou Vincenzo de Bellis, diretor artístico e integrante da direção da Art Basel.

"Não podemos negar que temos incertezas e que a situação geopolítica tem um impacto", comentou Bellis à AFP.

O sentimento do mercado de arte, no entanto, parece mais "otimista", segundo o especialista.

"Veremos no final da feira, mas neste momento acredito que estamos caminhando para uma recuperação", antecipou.

Segundo um relatório elaborado para a Art Basel pelo banco UBS e pela consultoria Arts Economics, o mercado mundial de arte cresceu 4% em 2025, após dois anos de queda, com um volume de negócios de 59,6 bilhões de dólares (304 bilhões de reais).

"O início do ano (2026) tem sido bastante positivo", afirmou Eric Landolt, diretor do departamento de assessoria de arte e coleções do UBS.

A feira de Basileia permanecerá aberta ao público de 18 a 21 de junho, com vários eventos para os visitantes. A mostra, que reúne 290 galerias, atraiu 88 mil visitantes no ano passado.

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