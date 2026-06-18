Moscou enfrenta ataque ucraniano em 'larga escala' com drones, diz prefeito
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Moscou enfrentou um ataque ucraniano em "larga escala" com drones, incluindo vários que atingiram uma refinaria de petróleo, informou nesta quinta-feira (18) o prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin.
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"As forças de defesa antiaérea continuam repelindo um ataque em larga escala. Vários drones atingiram a MNPZ", uma grande refinaria em Moscou, escreveu o prefeito na plataforma de mensagens Telegram.
Segundo o prefeito, "medidas estão sendo adotadas para lidar com as consequências", sem revelar se a instalação industrial sofreu danos.
Posteriormente, ele acrescentou que a defesa antiaérea russa destruiu 52 drones.
O ataque provocou o acionamento do alerta aéreo em um dos principais aeroportos de Moscou, Sheremetievo, que foi suspenso poucos minutos depois, segundo a administração do terminal.
O ataque aconteceu no momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, recebe desde a noite de quarta-feira vários líderes asiáticos para uma reunião de cúpula de dois dias entre a Rússia e a ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) em Kazan, região central do país.
Na terça-feira, outro ataque ucraniano com aeronaves não tripuladas contra a refinaria MNPZ, responsável por mais de um terço das necessidades de combustível da capital russa, provocou um incêndio e danos.
A Rússia lança ataques quase diários contra a Ucrânia, com drones e mísseis, desde o início de sua ofensiva em fevereiro de 2022.
Kiev intensificou nos últimos meses os ataques contra o território russo, direcionados em grande parte contra instalações de petróleo e centros de exportação, com o objetivo de impedir que o país obtenha receitas pela venda de combustíveis, atividade que financia a guerra.
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bur-hol/mas/arm/fp