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"Ele não é mais o mesmo jogador de antes", diz meia congolês Makau sobre CR7

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Repórter
18/06/2026 00:45

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A República Democrática do Congo conquistou um ponto valioso em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Portugal de Cristiano Ronaldo, nesta quarta-feira (17), em Houston, sem elaborar uma estratégia específica para neutralizar o craque português. 

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Ao ser questionado por repórteres na zona mista do estádio em Houston se a seleção africana havia traçado um plano para parar CR7, o meio-campista Ngal'ayel Mukau respondeu: "Na verdade, não. Sabemos que ele não é mais o jogador que já foi e que está mais velho agora, embora continue sendo um dos maiores jogadores da história". 

Ao ser pressionado sobre o assunto, o jogador do Lille insistiu que, "na idade dele, ele não consegue se esforçar como antes, mas tenho um enorme respeito por ele". 

Na partida de estreia em sua sexta Copa do Mundo, Cristiano, aos 41 anos, teve uma participação discreta no desempenho da seleção portuguesa, registrando apenas 25 toques na bola, o menor número entre os titulares, e somente três finalizações, nenhuma delas na direção do gol.

Portugal, uma das favoritas ao título mundial, ainda tem dois jogos pela fase de grupos, contra Uzbequistão e Colômbia.

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bur-mcd/ma/aam

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