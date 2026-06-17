Técnico da Coreia do Sul minimiza impacto de drone que sobrevoou treino de sua equipe

O técnico da seleção da Coreia do Sul Hong Myung-Bo confirmou nesta quarta-feira (17) que um drone sobrevoou um de seus treinos antes da partida contra o México, mas descartou a possibilidade de vazamento de qualquer informação estratégica.

México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta, em Guadalajara, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo de 2026, grupo que também conta com África do Sul e República Tcheca.

"De fato, percebemos que havia um drone sobrevoando o local. Felizmente, isso aconteceu antes de trabalharmos as questões táticas", disse Hong em entrevista coletiva nesta quarta.

Mais cedo, veículos de imprensa haviam noticiado que um drone sobrevoou o treino da seleção sul-coreana nas instalações do Chivas de Guadalajara.

"Isso não nos afetou", declarou o técnico dos "Guerreiros Taeguk", embora tenha acrescentado que "o ocorrido foi lamentável".

Agora focado na partida de quinta-feira no estádio de Guadalajara, onde estará em jogo a liderança do grupo, Hong descreveu o México como "um dos adversários mais difíceis" desta Copa do Mundo.

O técnico, de 57 anos, acredita que vai encarar uma forte pressão no estádio, um contraste em relação ao jogo de estreia, no qual a equipe venceu a República Tcheca por 2 a 1 com o apoio dos torcedores locais.

"Na primeira partida, eles torceram por nós com muita paixão. Agora será diferente, mas meus jogadores têm experiência nesse tipo de jogo", disse o treinador.

Ele ressaltou que, para vencer a partida contra 'El Tri', "precisamos controlar o ritmo e o fluxo do jogo".

Quem também participou da coletiva de imprensa foi o meio-campista Hwang In-Beom, que havia iniciado a reação que levou à vitória de virada sobre os tchecos na estreia, com um golaço.

"Vou deixar para trás o resultado da primeira partida, pois enfrentaremos o adversário mais difícil", disse Hwang.

O meio-campista descreveu o México como "uma equipe que joga com transições muito rápidas".

Individualmente, ele destacou o atacante mexicano Santiago Giménez, seu ex-companheiro de equipe no Feyenoord de Roterdã.

"Santi é um grande atacante. Ele é muito preciso na finalização", observou o meio-campista asiático. "Claro, já passei dicas aos meus companheiros sobre como marcá-lo, caso tenham de enfrentá-lo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jcm/yug/ma/aam