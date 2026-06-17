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Estreito de Ormuz será reaberto e bloqueio dos EUA será suspenso imediatamente, diz premiê paquistanês

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AFP
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Repórter
17/06/2026 21:35

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Com a assinatura do protocolo de acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, o Estreito de Ormuz será reaberto “instantaneamente” e o bloqueio americano dos portos iranianos será suspenso “imediatamente”, afirmou nesta quinta-feira (18) o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. 

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O protocolo “entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República Islâmica do Irã reabrirá o Estreito de Ormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval”, escreveu Sharif no X. 

Ele também disse que, na sexta-feira, haverá uma cerimônia na Suíça “para celebrar este marco e dar início às conversas técnicas” entre o Irã e os Estados Unidos.

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bur-roc/lpa/mas/nn/ic

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