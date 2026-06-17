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Internacional

Inglaterra mostrou o nível que pode alcançar na vitória sobre a Croácia, diz Kane

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 20:47

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A Inglaterra terminou a partida contra a Croácia em grande estilo e mostrou o nível que pode alcançar na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, disse Harry Kane, autor de dois gols na vitória dos 'Three Lions' por 4 a 2 sobre a equipe de Luka Modric, nesta quarta-feira (17).

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Kane marcou de pênalti aos 12 minutos e de cabeça aos 42, chegando a 10 gols em Mundiais e igualando Gary Lineker como o maior artilheiro da história da Inglaterra na competição. 

"Mostramos o nível que sabemos que podemos alcançar", disse o atacante do Bayern de Munique à BBC após o jogo de estreia na Copa do Mundo entre ingleses e croatas, em Arlington, no Texas. 

"O primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado (...) Os gols que sofremos foram um pouco decepcionantes, especialmente o segundo, porque recuamos demais. Não é essa a nossa identidade nem o time que queremos ser", analisou o atacante. 

Kane explicou que o técnico Thomas Tuchel havia pedido um jogo mais intenso e que eles "impusessem nosso estilo de jogo, e foi exatamente isso que aconteceu".

No segundo tempo, "viram a nossa melhor versão, tanto com quanto sem a bola (...) Fizemos o que precisávamos fazer e fechamos bem a partida", resumiu.

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gfe/ma/aam

Tópicos relacionados:

2026 cro eng fbl grupol mundial norteamerica wc

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