Em busca do 1º lugar do Grupo A, México enfrenta Coreia do Sul em Guadalajara

Manter a liderança do Grupo A é a prioridade máxima para o México, que enfrenta uma perigosa seleção da Coreia do Sul nesta quinta-feira (18), na abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

'El Tri' precisa avançar em primeiro lugar no grupo para garantir a vantagem de disputar a partida da fase de 16-avos de final no Estádio Azteca.

Caso vençam esse confronto eliminatório, a equipe comandada por Javier Aguirre jogaria novamente como mandante no icônico estádio da Cidade do México nas oitavas de final.

Uma derrota para a Coreia do Sul faria o México cair para o segundo lugar. E essa queda poderia ser ainda pior, dependendo do resultado da partida entre República Tcheca e África do Sul.

Pensando no futuro, se a seleção mexicana terminar em segundo lugar no grupo teria que se deslocar até Los Angeles, onde conta com grande apoio, enquanto a classificação como um dos melhores terceiros colocados exigiria viagens a Seattle ou Boston.

A história traz um alerta para 'El Tri'.

Nas Copas do Mundo anteriores sediadas pelo país, a seleção avançou da fase de grupos, mas foi eliminada logo após deixar seu lendário estádio para ser eliminada pela Itália em Toluca, em 1970, e pela Alemanha, em Monterrey, em 1986.

Ambas as eliminações ocorreram nas quartas de final, fase alcançada mais cedo naquela época devido ao menor número de seleções participantes.

- Coreia do Sul invadiu Guadalajara -

Para se manter como mandante, o México, paradoxalmente, deixa a Cidade do México para enfrentar a Coreia do Sul no estádio de Guadalajara, com o jogo marcado para as 19h no horário local (22h de Brasília).

'El Tri' chegou à capital do estado de Jalisco, no oeste do país, na terça-feira e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores.

Porém, a cidade foi 'invadida' por torcedores da seleção asiática.

Os 'Guerreiros Taegeuk' chegaram ao México em 5 de junho e estabeleceram seu campo-base nas instalações de treinamento do popular clube Chivas de Guadalajara.

Milhares de torcedores acompanharam a equipe até a cidade e viram o time vencer sua partida de estreia na Copa do Mundo por 2 a 1 contra a República Tcheca.

- Ajustes de Aguirre –

Já o México estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul.

No entanto, o triunfo foi manchado pela expulsão do zagueiro César Montes nos minutos finais.

Devido a essa suspensão, o técnico Javier Aguirre terá de encontrar um parceiro para Johan Vásquez na zaga central.

As opções são limitadas: Israel Reyes — que atuou na lateral-direita contra a África do Sul — e Edson Álvarez, mais acostumado a jogar como volante.

No meio-campo, espera-se que o jovem Gilberto Mora comece a partida. Ele chamou atenção no Estádio Azteca ao entrar no segundo tempo contra a seleção sul-africana.

"Considero que somos favoritos para vencer esta Copa do Mundo. Estamos jogando em casa", disse a jovem promessa de 17 anos.

- Um velho conhecido –

Embora as atenções sobre a seleção sul-coreana estejam constantemente voltadas para o ponta Son Heung-Min, outra figura-chave para a partida contra o México é o técnico Hong Myung-Bo.

Hong enfrentou o México quatro vezes em diferentes funções: como jogador, dirigente e técnico da Coreia do Sul.

Seu primeiro encontro com 'El Tri' ocorreu quando ele ainda era jogador, durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França.

Em 2025, a seleção sul-coreana comandada por Hong se mostrou uma das adversárias mais difíceis durante a preparação do México para a Copa do Mundo. 'El Tri' conseguiu apenas um empate suado em 2 a 2.

Para Hong, "o México é uma potência", um desafio ainda maior devido ao apoio avassalador de sua torcida, "algo que pode exercer uma pressão imensa sobre a equipe adversária".

No ranking da Fifa, a Coreia do Sul é a adversária mais bem colocada a quem o México enfrentará nesta fase de grupos.

A terceira rodada terá os confrontos entre República Tcheca e México, e entre África do Sul e Coreia do Sul.

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