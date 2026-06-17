Kiev é alvo de ataque com mísseis (jornalistas da AFP)
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A cidade de Kiev, capital da Ucrânia, foi alvo de um ataque com mísseis nas primeiras horas desta quinta-feira (18), constataram jornalistas da AFP presentes no local.
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Após um alerta aéreo, os jornalistas ouviram o som de um míssil e duas explosões, e viram pessoas correndo pela rua em direção aos abrigos.
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