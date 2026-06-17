Irã confirma que assinou acordo com EUA
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O Irã confirmou nesta quinta-feira (18, data local) que assinou um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio, conforme havia anunciado mais cedo o presidente Donald Trump.
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"O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna.
O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".
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