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Irã confirma que assinou acordo com EUA

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Repórter
17/06/2026 19:47

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O Irã confirmou nesta quinta-feira (18, data local) que assinou um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio, conforme havia anunciado mais cedo o presidente Donald Trump.

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"O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna.

O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".

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bur/roc/lpa/mvl/nn/am

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