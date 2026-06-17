Irã confirma que assinou acordo com EUA

O Irã confirmou nesta quinta-feira (18, data local) que assinou um acordo com os Estados Unidos para pôr fim à guerra no Oriente Médio, conforme havia anunciado mais cedo o presidente Donald Trump.

"O texto do memorando de entendimento de Islamabad foi finalizado com a assinatura dos presidentes. Agora é hora de testar a implementação deste acordo", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, citado pela agência Irna.

O chanceler acrescentou que a assinatura foi realizada de forma eletrônica e que uma cerimônia formal de assinatura "realmente não faz sentido".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/roc/lpa/mvl/nn/am