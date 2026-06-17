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Internacional

Com 2 gols de Kane, Inglaterra vence Croácia (4-2) em sua estreia na Copa

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
17/06/2026 19:12

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Com dois gols do capitão Harry Kane, a Inglaterra derrotou a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), em sua estreia no Grupo L da Copa do Mundo de 2026, em Arlington, Texas.

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O atacante do Bayern de Munique, que chegou a dez gols em Mundiais e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro dos 'Three Lions' na história do torneio, converteu um pênalti aos 12 minutos e marcou de cabeça aos 42.

A Croácia respondeu em ambas as ocasiões com gols de Martin Baturina (36') e Petar Musa (45'+5), mas Jude Bellingham (47') e Marcus Rashford (85') garantiram a vitória dos ingleses no segundo tempo.

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erc/ma/cb

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